Кулеба спрогнозировал перебои с продовольствием на Украине из-за остановки портов

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил граждан о грядущих трудностях с продовольственным обеспечением на фоне полной приостановки захода судов в порты Одессы, Черноморска и Южного.
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