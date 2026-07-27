Россиян предупредили о штрафах за попытки пройти вне очереди

Если нарушение зафиксировано в учреждении, где очередность установлена регламентом, действия могут квалифицировать как административное правонарушение Адвокат Елена Кудерко, член Общественного совета Красноярского УФАС и федеральный эксперт Минюста России, предостерегла граждан от возможных штрафов за помощь другим людям в очередях.
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