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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Россиян предупредили о штрафах за попытки пройти вне очереди

Россиян предупредили о штрафах за попытки пройти вне очереди

Если нарушение зафиксировано в учреждении, где очередность установлена регламентом, действия могут квалифицировать как административное правонарушение Адвокат Елена Кудерко, член Общественного совета Красноярского УФАС и федеральный эксперт Минюста России, предостерегла граждан от возможных штрафов за помощь другим людям в очередях.

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