Переезд электрика в деревню: почему я перестал бояться остаться без работы

Когда решение о переезде из города в сельскую местность окончательно созрело, первое, что меня накрыло с головой, — это не мысли о свежем воздухе, тишине или собственном участке.
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