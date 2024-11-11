Успех молдавских кикбоксеров на чемпионате Европы

Молдавские спортсмены завоевали 3 медали на чемпионате Европы (WAKO) по кикбоксингу, который прошел с 1 по 10 ноября в Афинах, Греция Как пишет Media Sport, в частности, Эдуард Чинчлей завоевал золото (-57 кг), а Анатолий Игнат и Стас Реница - бронзовые медали (-74 кг и -63,5 кг соответственно).