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Регионы России

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Хореограф Мигель раскрыл факт участия в сериале «Бригада» спустя 20 лет

Хореограф Мигель раскрыл факт участия в сериале «Бригада» спустя 20 лет

Мигель сыграл эпизодическую роль Деда Мороза в одной из сцен сериала, но узнал о принадлежности проекта к «Бригаде» лишь десять лет спустя после выхода сериала.

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