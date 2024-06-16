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Царьград

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Транспортный коллапс: в Ростове-на-Дону перекрыты улицы из-за захвата заложников

Транспортный коллапс: в Ростове-на-Дону перекрыты улицы из-за захвата заложников

Зэки, причастные к ИГИЛ* незаконно удерживают сотрудников СИЗО.Ростовчане 16 июня столкнулись с серьёзными ограничениями в движении на дорогах города.

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