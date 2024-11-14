В Северной Осетии полицейские и общественники рассказали школьникам об опасности экстремизма и терроризма

На мероприятие, организованное инспекторами ПДН ОМВД России по Пригородному району капитаном полиции Ариной Муратовой и младшим лейтенантом Кариной Калаговой были приглашены члены Общественного совета при территориальном органе внутренних и руководитель ветеранской организации ОМВД майор полиции в отставке Зарина Хугаева.
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