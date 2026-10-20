Российский автомобильный бренд JELAND, созданный в рамках стратегического партнёрства холдинга "АГР" и компании Defetoo, принял участие в аутдор-фестивале New Star Weekend, который прошёл с 24 по 27 сентября на территории горного курорта "Роза Хутор" .