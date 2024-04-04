ПОЧЕМУ УКРАИНА НЕ КАПИТУЛИРУЕТ?

Борис Тросницкий

Хм... уважаемый Автор таки плоховатый интернационалист. Он как-то упускает из вида, что несмотря на серьезнейший прессинг со стороны правительств, многие немцы, греки, французы, болгары встали в жесткую оппозицию своим правительствам. При том, что коммунистические партии этих стран приняли позицию поближе к правительственной. В этих странах происходит раскол партий по данному поводу вплоть до разделения фракций (пока кроме французов). Раскол произошел и в коммунистическом движении самой Украины, но о ней ниже. Британские и американские коммунистические партии просто целиком в оппозиции к военной политике стран пребывания. На той же Украине далеко не все настроены так по отношению к России, как говорит Автор. И это после 30 лет промывания мозгов (два поколения)! За Украину воюют контрактники… Рекрутов отлавливают на улицах, в магазинах, спортзалах, выволакивают из домов… И показательно избивают тех, кто отказывается подписывать контракт. А на фронте им в спины дышат автоматы сохранившихся нацбатальонов… Я все это к тому, что некорректно грести всех под одну гребенку. Тем более, что и в РФ националистов и нацистов хватает: если кто-то забыл или не знает, на ту же Белгородскую область нападали украинские спецназовцы, в составе которых воюют против России и русские, приехавшие помочь своим братьям по идеологии…