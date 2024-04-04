Многие наверно задают себе вопрос: – Почему Украина до сих пор сопротивляется, неужели украинцы не понимают, что войну с Россией им не выиграть, что Россию не победить? А что такое победить Россию? Победить Россию, это заключить мир с Россией, но сохранить милитаризованные остатки Украины.
ПОЧЕМУ УКРАИНА НЕ КАПИТУЛИРУЕТ?
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Геннадий Якунин
Только полный разгром этой нацистской бандеровщины принудит их к капитуляции. Этому учат нас уроки истории.
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10 час.
Виктор Шилин
Сколько сможем, столько перебьём упоротых, недобитые в европе сдохнут, а остальному большинству похер кто ими рулить будет. Было б сало в магазине Как свадьба в малиновке: опять власть меняется и пофиг.
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9 час.
Борис Тросницкий
Хм... уважаемый Автор таки плоховатый интернационалист. Он как-то упускает из вида, что несмотря на серьезнейший прессинг со стороны правительств, многие немцы, греки, французы, болгары встали в жесткую оппозицию своим правительствам. При том, что коммунистические партии этих стран приняли позицию поближе к правительственной. В этих странах происходит раскол партий по данному поводу вплоть до разделения фракций (пока кроме французов). Раскол произошел и в коммунистическом движении самой Украины, но о ней ниже. Британские и американские коммунистические партии просто целиком в оппозиции к военной политике стран пребывания. На той же Украине далеко не все настроены так по отношению к России, как говорит Автор. И это после 30 лет промывания мозгов (два поколения)! За Украину воюют контрактники… Рекрутов отлавливают на улицах, в магазинах, спортзалах, выволакивают из домов… И показательно избивают тех, кто отказывается подписывать контракт. А на фронте им в спины дышат автоматы сохранившихся нацбатальонов… Я все это к тому, что некорректно грести всех под одну гребенку. Тем более, что и в РФ националистов и нацистов хватает: если кто-то забыл или не знает, на ту же Белгородскую область нападали украинские спецназовцы, в составе которых воюют против России и русские, приехавшие помочь своим братьям по идеологии…
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9 час.
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