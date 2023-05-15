Происшествия в Миллерово: местная жительница лишилась более 250 тысяч рублей

Из доклада об оперативной обстановке на территории Миллеровского района в период с 1 апреля по 9 мая на планерном совещании у главы администрации Миллеровского района.
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