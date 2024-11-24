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Закон и Порядок

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В России хотят построить бетонные подводные лодки. Это вообще возможно?

В России хотят построить бетонные подводные лодки. Это вообще возможно?

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. В России решили построить подводные беспилотные лодки из бетона и гонять на них по северному морскому пути с грузами.

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