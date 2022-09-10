Бывший наводчик ВСУ рассказал, как помогал обстреливать жилые районы в Запорожской области

Вооруженные силы Украины могли использовать данные информаторов при обстрелах гражданской инфраструктуры в Каменке-Днепровской на северо-западе Запорожской области, сообщил задержанный российскими правоохранителями наводчик ВСУ Борис Архипенко.
Вооруженные силы Украины могли использовать данные информаторов при обстрелах гражданской инфраструктуры в Каменке-Днепровской на северо-западе Запорожской области, сообщил задержанный российскими правоохранителями наводчик ВСУ Борис Архипенко.
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