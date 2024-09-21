«Пусть едет куда-нибудь»: Широков раскритиковал Глушенкова за слова о сборной

Он помнил зенитовцу, что сборная — вершина того, что есть в российском спорте.фото: premierliga.ru--> Экс-игрок сборной России Роман Широков подверг критике высказывания футболиста «Зенита» Максима Глушенкова о товарищеских матчах национальной команды.