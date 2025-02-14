Полиция Севастополя проводит проверку по факту ДТП с погибшим водителем скорой помощи

Полиция Севастополя проводит проверку по факту ДТП с погибшим водителем скорой помощиПо предварительной информации Госавтоинспекции, сегодня около 6 часов 10 минут на перекрестке проспекта Генерала Острякова с автодорогой "Подьезд к Максимовой даче" произошло столкновение автомобиля скорой помощи с … .