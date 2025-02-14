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Полиция Севастополя проводит проверку по факту ДТП с погибшим водителем скорой помощи

Полиция Севастополя проводит проверку по факту ДТП с погибшим водителем скорой помощи

Полиция Севастополя проводит проверку по факту ДТП с погибшим водителем скорой помощиПо предварительной информации Госавтоинспекции, сегодня около 6 часов 10 минут на перекрестке проспекта Генерала Острякова с автодорогой "Подьезд к Максимовой даче" произошло столкновение автомобиля скорой помощи с … .

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