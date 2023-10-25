Путин, роботы и инновации: главные события форума «Россия – спортивная держава» в Перми

Выступление президента Владимира Путина на пленарном заседании, баскетбольные баталии на театральных подмостках, невероятные по накалу боксерские поединки в УДС «Молот», зрелищный турнир по фиджитал-спорту и фантастическая «Битва роботов».
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