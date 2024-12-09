В УМВД России по Калужской области полицейские, ветераны органов внутренних дел, кадеты и юнармейцы приняли участие в мероприятии, посвященном Дню Героев Отечества

В актовом зале УМВД России по Калужской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества, в котором приняли участием начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Сергей Никифоров, личный состав управления, молодые сотрудники полиции, ветераны органов внутренних дел, представители духовенства, кадеты и юнармейцы.
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