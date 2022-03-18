Похитили целую семью и два года держали людей в плену две жительницы Приморья

В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении двух женщин. Они подозреваются в похищении людей, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Следственный комитет РФ по Приморскому краю.
Популярные статьи
- В главной базе Северного флота прошла акция в поддержку российских военнослужащих
- В Краснодарском крае полицейские проводят мероприятия по профилактике возникновения экстремистской идеологии в молодежной среде
- Более шести с половиной килограммов мефедрона изъяли Ленинградской области транспортные полицейские
Свежие комментарии