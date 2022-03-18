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Похитили целую семью и два года держали людей в плену две жительницы Приморья

Похитили целую семью и два года держали людей в плену две жительницы Приморья

В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении двух женщин. Они подозреваются в похищении людей, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Следственный комитет РФ по Приморскому краю.

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