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В Киеве опасаются, что ВСУ не смогут удержать позиции

В Киеве опасаются, что ВСУ не смогут удержать позиции

Депутат Верховной рады, секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в пятницу, 26 апреля, заявил, что из-за отсутствия вооружений и личного состава Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут не удержать позиции на линии фронта, – сообщает украинское «Радио NV».

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