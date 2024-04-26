В Киеве опасаются, что ВСУ не смогут удержать позиции

Депутат Верховной рады, секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в пятницу, 26 апреля, заявил, что из-за отсутствия вооружений и личного состава Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут не удержать позиции на линии фронта, – сообщает украинское «Радио NV».