В Киеве опасаются, что ВСУ не смогут удержать позиции

Депутат Верховной рады, секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в пятницу, 26 апреля, заявил, что из-за отсутствия вооружений и личного состава Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут не удержать позиции на линии фронта, – сообщает украинское «Радио NV».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии