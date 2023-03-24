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Ситников: участие «атомного танка» Т-55 ВС РФ — прелюдия к маленькому апокалипсису для ВСУ

Ситников: участие «атомного танка» Т-55 ВС РФ — прелюдия к маленькому апокалипсису для ВСУ

Иностранное сетевое издание Times признало, что ВСУ самостоятельно ничего не стоят. ЦРУ США самостоятельно отправляют координаты целей, которые украинские вооруженные формирования должны поразить, считает автор «Свободной Прессы» Александр Ситников.

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