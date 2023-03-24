Иностранное сетевое издание Times признало, что ВСУ самостоятельно ничего не стоят. ЦРУ США самостоятельно отправляют координаты целей, которые украинские вооруженные формирования должны поразить, считает автор «Свободной Прессы» Александр Ситников.
Иностранное сетевое издание Times признало, что ВСУ самостоятельно ничего не стоят. ЦРУ США самостоятельно отправляют координаты целей, которые украинские вооруженные формирования должны поразить, считает автор «Свободной Прессы» Александр Ситников.
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