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Медведев победил Гастона и вышел во второй круг US Open 2026

Медведев победил Гастона и вышел во второй круг US Open 2026

Российский теннисист Даниил Медведев пробился во второй круг Открытого чемпионата США. В матче первого круга он обыграл француза Юго Гастона со счётом 6:4, 6:2, 6:4.

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