Операторы БПЛА спецназа Росгвардии при помощи оптоволоконных FPV-дронов уничтожили бронеавтомобиль BMC Kirpi и бронетранспортёр БТР-ЗДА ВСУ в Курском приграничье.
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Операторы БПЛА спецназа Росгвардии при помощи оптоволоконных FPV-дронов уничтожили бронеавтомобиль BMC Kirpi и бронетранспортёр БТР-ЗДА ВСУ в Курском приграничье.
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