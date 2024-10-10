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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Обильные осадки могут повышать риск летальных исходов от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний

Введение Экстремальные дожди и их влияние на здоровье: новый анализ данных из 34 стран и регионов Основные выводы исследования Экстремальные дожди повышают риск смертности от всех причин, заболеваний сердца и лёгких.

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