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Джокович о мотивации молодых на матчи с ним: «Они хотят скальп. Янник сегодня его снял»

Вчера серб проиграл Яннику Синнеру на итоговом турнире – 5:7, 7:6(5), 6:7(2). – Вы первая ракетка мира.

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