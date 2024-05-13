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Бобровский – 3-я звезда матча с «Бостоном»: 16 сэйвов из 18, 3-я подряд победа в плей-офф

Вратарь «Флориды» отразил 16 бросков из 18 в игре 2-го раунда Кубка Стэнли, выиграв 3-й матч подряд. Всего в 9 матчах текущего плей-офф у россиянина 7 побед при 89,2% сэйвов и коэффициенте надежности 2,55.

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