👮♂️ Водитель иномарки пытался дать взятку в 10 тысяч рублей полицейским в Симферополе Инспекторы ГИБДД остановили 55‑летнего водителя Renault Duster за выезд на «встречку».
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