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Несекретные материалы

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Битва за небо: ОТРК «Искандер-М» «выносит» украинскую ПВО в Сумской области

Битва за небо: ОТРК «Искандер-М» «выносит» украинскую ПВО в Сумской области

Текущие успехи российских войск в освобождении Курской области от боевиков ВСУ стали возможными во многом благодаря активной работе ВКС РФ, которые ударами планирующих бомб прокладывают дорогу наземным частям.

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