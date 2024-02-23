Как в Гаване похитили звезду F1

Это одна из самых невероятных историй в истории автоспорта. 23 февраля 1958 года, накануне второго Гран-при Гаваны, аргентинский гонщик Хуан Мануэль Фанхио был похищен буквально средь бела дня повстанцами.
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