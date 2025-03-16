Врач Крулев рассказал, что происходит за несколько дней до инфаркта

Возникновение боли за грудиной при нагрузке, быстро проходящей в покое, может быть признаком нестабильной стенокардии, которая предшествует инфаркту, рассказал кардиолог Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев в телеграм-канале.
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