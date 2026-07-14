Китай резко сократил импорт нефти до минимума почти за 10 лет на фоне слабого спроса

Импорт сырой нефти в Китай в июне продемонстрировал крупнейшее падение за последние годы. На фоне геополитической напряжённости на Ближнем Востоке и замедления внутреннего спроса закупки снизились до минимального уровня почти за десятилетие.
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