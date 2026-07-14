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Китай резко сократил импорт нефти до минимума почти за 10 лет на фоне слабого спроса

Китай резко сократил импорт нефти до минимума почти за 10 лет на фоне слабого спроса

Импорт сырой нефти в Китай в июне продемонстрировал крупнейшее падение за последние годы. На фоне геополитической напряжённости на Ближнем Востоке и замедления внутреннего спроса закупки снизились до минимального уровня почти за десятилетие.

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