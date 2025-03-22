Озвучена удивительная сумма денег для вернувшихся на Землю застрявших астронавтов

Астронавты-бедолаги НАСА, вернувшиеся после девяти изнурительных месяцев на борту Международной космической станции, скорее всего, получат денежную компенсацию за неудобства, связанные с тем, что их восьмидневная миссия превратилась в эпические девять месяцев пребывания в открытом космосе .
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