Озвучена удивительная сумма денег для вернувшихся на Землю застрявших астронавтов

Астронавты-бедолаги НАСА, вернувшиеся после девяти изнурительных месяцев на борту Международной космической станции, скорее всего, получат денежную компенсацию за неудобства, связанные с тем, что их восьмидневная миссия превратилась в эпические девять месяцев пребывания в открытом космосе .