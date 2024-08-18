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Лукашенко: Киев пытается спровоцировать РФ на применение ядерного оружия

Лукашенко: Киев пытается спровоцировать РФ на применение ядерного оружия

REUTERS/Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces Нападение военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область является попыткой киевского режима подтолкнуть Россию на принятие ассиметричных мер, в том числе на применение ядерного оружия , заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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