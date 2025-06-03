Стало известно о пяти попытках прорыва ВСУ в Курскую область в день переговоров в Стамбуле

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пять раз за день пытались прорваться в Курскую область. О ситуации у границы в день переговоров в Стамбуле этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».
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