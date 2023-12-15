Politico: Шольц просил Орбана выйти за кофе, пока обсуждался путь Украины в ЕС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на саммите в Брюсселе предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выйти и попить кофе в тот момент, когда остальные представители стран Евросоюза без него согласовывали начало переговоров с Украиной о ее вступлении в объединение.
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