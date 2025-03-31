В «Острове Мечты» пройдет большой концерт «Дети Голоса»

Гостей ждут выступления под живой звук, сюрпризы от ведущего и розыгрыш ценных подарков. предоставлено Пресс-службойВ эту весеннюю субботу, 5 апреля, в 14:00 культурно-развлекательный кластер «Остров Мечты» превратится в центр музыкального вдохновения.