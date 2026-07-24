Набиуллина: ЦБ рассматривает текущее ускорение роста цен как временное

Банк России рассматривает текущее ускорение темпов роста цен как временное. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ, передает ТАСС.
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