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МИД Венгрии: Болгария хочет отменить налог на газ из России

МИД Венгрии: Болгария хочет отменить налог на газ из России

Global Look Press/Keystone Press Agency/Tomas Tkacik Болгарские власти отменят налог на транзит российского газа после того, как Будапешт предупредил Софию, что наложит вето на вступление страны в зону Шенгена.

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