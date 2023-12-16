МИД Венгрии: Болгария хочет отменить налог на газ из России

Global Look Press/Keystone Press Agency/Tomas Tkacik Болгарские власти отменят налог на транзит российского газа после того, как Будапешт предупредил Софию, что наложит вето на вступление страны в зону Шенгена.
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