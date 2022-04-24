WSJ: в Бельгии в порту Зебрюгге заблокированы тысячи люксовых автомобилей для России

Около восьми тысяч автомобилей, среди которых последние модели Lexus, Cadillac и Mercedes, которые должны быть отправлены в Россию, заблокированы в Бельгии в порту Зебрюгге.
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