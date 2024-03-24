Одна из самых мощных магнитных бурь накрыла Землю: когда закончится кошмарный шторм 25 марта 2024 года Ксения КирпикУченые из Института космических исследований объявили о приближении одной из наиболее мощных и интенсивных магнитных бурь.
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