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Одна из самых мощных магнитных бурь накрыла Землю: когда закончится кошмарный шторм 25 марта 2024 года

Одна из самых мощных магнитных бурь накрыла Землю: когда закончится кошмарный шторм 25 марта 2024 года

Одна из самых мощных магнитных бурь накрыла Землю: когда закончится кошмарный шторм 25 марта 2024 года Ксения КирпикУченые из Института космических исследований объявили о приближении одной из наиболее мощных и интенсивных магнитных бурь.

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