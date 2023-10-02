Сирены прозвучат в Новокузнецке 4 октября

В городе пройдет проверка работы систем оповещения.В среду, 4 октября, в Новокузнецке будет проведена комплексная проверка готовности Региональной автоматизированной системы оповещения Кузбасса и системы оповещения города.
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