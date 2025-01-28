В Театре Моссовета — премьера музыкального спектакля «Щастье» Аллы Сигаловой

В его основе — пьеса поэта Юлия Кима и композитора Владимира Дашкевича по мотивам «Клопа» и других произведений МаяковскогоДействие спектакля «Щастье», премьера которого состоялась в Театре Моссовета, происходит в 20-е годы прошлого века.