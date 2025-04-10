В Стамбуле стартовали российско-американские переговоры

Переговоры делегаций России и США стартовали в Стамбуле. Они проходят в здании генконсульства РФ. Российскую делегацию возглавляет посол Александр Дарчиев, американскую - зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.
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