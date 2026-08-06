Завтрак по методу тарелки: какие продукты помогают дольше сохранять сытость

Сбалансированный завтрак — это не сложная диетологическая система. Достаточно собрать тарелку из нескольких понятных составляющих: белок, клетчатка, цельные злаки, немного полезных жиров и напиток без сахара.
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