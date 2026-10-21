www.globallookpress.com/Aftonbladet/ZUMAPRESS.com Во французском Амьене более 60 сотрудников спецназа CRS охраняли шоколадную мастерскую, принадлежащую семье первой леди Франции Брижит Макрон, во время массовых беспорядков.
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