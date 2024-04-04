Театр абсурда
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Театр абсурда

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Настал слом эпох в России: Чиновников-паразитов попросили на выход с вещами

Настал слом эпох в России: Чиновников-паразитов попросили на выход с вещами

Настал слом эпох в России. Чиновников-паразитов попросили на выход с вещами. Иван Соловьёв потребовал, чтобы они не занимали места тех, кто реально хочет служить Родине: пусть берут манатки и идут на огород выращивать флоксы.

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