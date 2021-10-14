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ВТБ в Приморском крае открыл первый офис нового формата

ВТБ в Приморском крае открыл первый офис нового формата

Открытие нового офиса в центральной части города в новом торговом центре, рядом с центральной автобусной остановкой, вблизи от основных объектов инфраструктуры позволит жителям города получить финансовое обслуживание по самым современным стандартам.

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