ВТБ в Приморском крае открыл первый офис нового формата

Открытие нового офиса в центральной части города в новом торговом центре, рядом с центральной автобусной остановкой, вблизи от основных объектов инфраструктуры позволит жителям города получить финансовое обслуживание по самым современным стандартам.
Открытие нового офиса в центральной части города в новом торговом центре, рядом с центральной автобусной остановкой, вблизи от основных объектов инфраструктуры позволит жителям города получить финансовое обслуживание по самым современным стандартам.
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