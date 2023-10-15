Challenger и Abrams отправились на свалку: Запад остался ни с чем. Попытались обвинить русских – вышло неловко

Астон Мартин

А сейчас разве что то изменилось , выступление наших спортсменов без флага это разве не то же самое , лишение дип миссий собственности , запрет на личные автомобили в европе , и сами же драпируем мавзолей Ленина на День Победы , отъем денежных средств 300 млрд долларов и фактическое замыливание темы про эти деньги , взрыв трубопроводов и красноречивое молчание в ответ ...гордится нечем , слабы в коленках и у запада по сути ничего пока не выиграли , кроме невнятных осуждений , переживаний итд , народ все прекрасно видит , победы должны быть яркие и явные и не завуалированные мудреными словами и обещаниями ...и вообще почему танки запада свободно доставляются на юкрейн и доходят до линии соприкосновения , почему их нельзя на границах уничтожать по прибытию ???