Британцы больше не будут оказывать помощь нашим оппонентам, заявили в Лондоне. Потому что сами чуть не остались с носом, когда начали щедро раздавать передовое вооружение.
Challenger и Abrams отправились на свалку: Запад остался ни с чем. Попытались обвинить русских – вышло неловко
Комментарии
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Виктор Синий
Одним словом Запад, НАТО с их кровожадным лидером США грохнулись вниз со всей страстью на Украине. Теперь не поверят даже арабы, куда они сбывали свою военную технику.
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7 час.
Леонид Попивняк
.....так Палестинцы их уже надцать подбили и надцать захватили в рабочем состоянии.........
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4 час.
Астон Мартин
А сейчас разве что то изменилось , выступление наших спортсменов без флага это разве не то же самое , лишение дип миссий собственности , запрет на личные автомобили в европе , и сами же драпируем мавзолей Ленина на День Победы , отъем денежных средств 300 млрд долларов и фактическое замыливание темы про эти деньги , взрыв трубопроводов и красноречивое молчание в ответ ...гордится нечем , слабы в коленках и у запада по сути ничего пока не выиграли , кроме невнятных осуждений , переживаний итд , народ все прекрасно видит , победы должны быть яркие и явные и не завуалированные мудреными словами и обещаниями ...и вообще почему танки запада свободно доставляются на юкрейн и доходят до линии соприкосновения , почему их нельзя на границах уничтожать по прибытию ???
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2 час.
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