18 апреля в 12:00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет видеоинтервью с членом Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры доктором технических наук Сергеем Васильевичем Ереминым «Как новые поправки в КоАП изменят ситуацию на дорогах».