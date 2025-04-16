18 апреля в 12:00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет видеоинтервью с членом Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры доктором технических наук Сергеем Васильевичем Ереминым «Как новые поправки в КоАП изменят ситуацию на дорогах».
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