Дело гопников, избивших подростка из-за прически, дошло до суда

36-летним новосибирцам, которые избили подростка из-за прически, грозит до 7 лет лишения свободы. В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении двух 36-летних мужчин, которые в июле текущего года избили 16-летнего подростка из-за внешнего вида.