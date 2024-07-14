SHOT: один человек пострадал во время лесных пожаров в Краснодарском крае

Один человек пострадал во время лесных пожаров в Краснодарском крае. Об этом сообщает источник SHOT. Как пишет ТАСС, ссылаясь на оперативные службы, речь идет об охраннике одной из баз на которую перешел пожар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии