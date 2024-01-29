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Актёр Печерица, известный по сериалу "Возвращение Мухтара", назвал причину своего увольнения из ВСУ

Актёр Печерица, известный по сериалу "Возвращение Мухтара", назвал причину своего увольнения из ВСУ

Александр Печерица признался, что во время участия в боевых действиях боялся попасть в окружениеСегодня стало известно, что украинский актёр Александр Печерица, известный по своим ролям в сериалах "Возвращение Мухтара 3" и "Брат за брата", решил покинуть ряды ВСУ.

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