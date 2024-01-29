Актёр Печерица, известный по сериалу "Возвращение Мухтара", назвал причину своего увольнения из ВСУ

Александр Печерица признался, что во время участия в боевых действиях боялся попасть в окружениеСегодня стало известно, что украинский актёр Александр Печерица, известный по своим ролям в сериалах "Возвращение Мухтара 3" и "Брат за брата", решил покинуть ряды ВСУ.
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